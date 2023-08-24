ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг — ПРАЙМ. Участники БРИКС выступают за то, чтобы не менять название группы после ее расширения, заявил в рамках пресс-конференции по итогам саммита объединения министр иностранных дел России Сергей Лавров. БРИКС выступает за подлинно сбалансированный миропорядок, заявил Путин

"Все за то, чтобы название осталось, это уже стало брендом. Никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного. Мне кажется, все понимают, что лучше оставить все как есть, это будет подчеркивать преемственность всей нашей работы", — сказал он.

По словам Лаврова, обсуждение принятия новых участников проходило не без проблем, но все были нацелены на решение вопроса.

"Обсуждение шло достаточно интенсивно. Не могу сказать, что вообще без проблем, но с нацеленностью каждого государства на принятие решения по приему новых членов", — рассказал он.

"Критерии и процедуры, которые были одобрены для стран-партнеров, учитывались, но в расчет принимался вес, авторитет, значение, позиция на международной арене той или иной страны-претендента на членство", — добавил министр и подчеркнул, что БРИКС пополняет свои ряды единомышленниками — странами, которые верят в "многополярность, необходимость более демократичных, справедливых международных отношений, которые настаивают на повышение роли глобального Юга в механизмах глобального управления". Страны БРИКС выступили за углубление экономического сотрудничества

"В этом плане шесть стран, которые с 1 января будут полноправно участвовать в работе БРИКС, в полной мере отвечают этим критериям", — отметил Лавров.

Он подчеркнул, что расширившийся БРИКС является одной из ведущих и несущих опор нового порядка.

"БРИКС, безусловно, особенно окрепший, расширившийся, — это одна из ведущих, несущих опор того, что, я уверен, будет справедливым новым порядком, с опорой на принципы Устава ООН. Причем не в их извращенном толковании как это делает сейчас Запад, в том числе в отношении происходящего на Украине, а исключительно во всей полноте и во всей взаимосвязи этих принципов ООН", — заключил он.

По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.

БРИКС на данный момент объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение.