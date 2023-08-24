ЦАХКАДЗОР (Армения), 24 авг — ПРАЙМ. Москва и Ереван усиливают взаимодействие в сфере энергетики, мирного атома, горнорудной промышленности, Россия предлагает ускорить работу по совместным инвестиционным проектам и расширять практику использования национальных валют во взаимной торговле, заявил на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Армения впервые зафиксировала торговый профицит с Россией

"Мы с вами поступательно наращиваем взаимодействие в сфере энергетики, мирном атоме, в горнорудной промышленности, в транспортной логистике, есть целый ряд проектов в высоких технологиях, в цифре", — сказал Мишустин и отметил, что влияние на общее экономическое развитие оказывают бизнес-миссии, которые регулярно приезжают в Армению.

"Мы предлагаем ускорить работу по всем нашим совместным направлениям в области инвестиционных проектов и в области экономического развития. Также крайне важно и впредь расширять использование национальных валют в общих наших проектах во взаимной торговле. Уверен, что это будет способствовать росту товарооборота и диверсификации структуры", — заявил российский премьер.

Встреча двух премьеров проходит в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета.