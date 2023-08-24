2023-08-24T16:01:00+03:00
2023-08-24T16:01:04+03:00
2023-08-24T16:01:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230824/841563122.html
Россия предложила Армении шире использовать нацвалюты
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Москва и Ереван усиливают взаимодействие в сфере энергетики, мирного атома, горнорудной промышленности, Россия предлагает ускорить работу по совместным инвестиционным проектам и... ПРАЙМ, 24.08.2023
финансы, бизнес, экономика, новости, россия, армения, инвестпроекты, расчеты в нацвалютах, дедолларизация
https://cdnn.1prime.ru/images/83789/68/837896851.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83789/68/837896851.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83789/68/837896850.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83789/68/837896850.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83789/68/837896838.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83789/68/837896838.jpg
https://1prime.ru/world/20230819/841516836.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЦАХКАДЗОР (Армения), 24 авг — ПРАЙМ. Москва и Ереван усиливают взаимодействие в сфере энергетики, мирного атома, горнорудной промышленности, Россия предлагает ускорить работу по совместным инвестиционным проектам и расширять практику использования национальных валют во взаимной торговле, заявил на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы с вами поступательно наращиваем взаимодействие в сфере энергетики, мирном атоме, в горнорудной промышленности, в транспортной логистике, есть целый ряд проектов в высоких технологиях, в цифре", — сказал Мишустин и отметил, что влияние на общее экономическое развитие оказывают бизнес-миссии, которые регулярно приезжают в Армению.
"Мы предлагаем ускорить работу по всем нашим совместным направлениям в области инвестиционных проектов и в области экономического развития. Также крайне важно и впредь расширять использование национальных валют в общих наших проектах во взаимной торговле. Уверен, что это будет способствовать росту товарооборота и диверсификации структуры", — заявил российский премьер.
Встреча двух премьеров проходит в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета.