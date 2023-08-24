2023-08-24T17:10:00+03:00
2023-08-24T17:10:05+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230824/841563638.html
Генсек ООН рассказал о работе над поставками российских зерна и удобрений
Экономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Работа над возможностью экспорта зерна и удобрений из России на мировой рынок продолжается, но еще есть ряд препятствий на этом пути, заявил в четверг в ходе общения с прессой,... ПРАЙМ, 24.08.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, оон, россия, зерно, удобрения, поставки, антониу гутерреш
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ООН, 24 авг — ПРАЙМ. Работа над возможностью экспорта зерна и удобрений из России на мировой рынок продолжается, но еще есть ряд препятствий на этом пути, заявил в четверг в ходе общения с прессой, состоявшегося в ходе визита в ЮАР, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
"Многое уже сделано для обеспечения экспорта российского продовольствия и удобрений, однако остаются неразрешенные проблемы. Вместе с тем, многое уже сделано, и мы работаем над тем, чтобы устранить оставшиеся препятствия", — сказал он.