ООН, 24 авг — ПРАЙМ. Работа над возможностью экспорта зерна и удобрений из России на мировой рынок продолжается, но еще есть ряд препятствий на этом пути, заявил в четверг в ходе общения с прессой, состоявшегося в ходе визита в ЮАР, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Генсек ООН призвал реформировать институты Бреттон-Вудской системы

"Многое уже сделано для обеспечения экспорта российского продовольствия и удобрений, однако остаются неразрешенные проблемы. Вместе с тем, многое уже сделано, и мы работаем над тем, чтобы устранить оставшиеся препятствия", — сказал он.