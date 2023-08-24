ДОХА, 24 авг — ПРАЙМ. Присоединение Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) к группе БРИКС добавляет доверия к деятельности этой группы и к политике ОАЭ, высказал мнение РИА Новости эмиратский писатель и аналитик Наиль аль-Джавабара. Сирийский экономист оценил вероятность принятия единой валюты БРИКС

"При торговом взаимодействии со странами в составе БРИКС используются местные валюты, они ориентируются на свои валюты, а не на доллар, поэтому вступление в БРИКС укрепит и придаст ценности эмиратской валюте — дирхаму ОАЭ. В связи с этим вступление в БРИКС придаст уверенности Эмиратам, экономике ОАЭ и эмиратскому дирхаму. Кроме того, присоединение ОАЭ к БРИКС добавит доверие к деятельности этой группы", — считает он.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.

В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.

БРИКС на данный момент объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, включая 6 уже получивших приглашение.