МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Украина перестанет существовать как независимое государство, говорит бывший капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Зеленский продал Украину Западу, пишет СМИ

По его словам, уже сегодня Киев полностью зависит от финансирования США и стран НАТО. И продолжение конфликта зависит от того, как долго эти страну продолжат давать помощь Украине. Например, в США в следующем году будут президентские выборы, а после них вопрос поддержки остается открытым.

Хо считает, что военным путем этот конфликт не разрешить. При этом и Россия, по мнению хо, не хочет того, чтобы с Украиной произошла такая катастрофа, как полный разгром украинской армии. В этой неразберихе возможно свержение правительства в Киеве, приход к власти нацистов, обострится проблема с беженцами. Он допускает, что Польша и Румыния захотят, в случае проигрыша Украины, захватить часть земель, которые принадлежала им исторически. Эксперт подчеркивает, что Украине стоит забыть о своих старых границах.

Зеленский продает будущее Украины на Уолл-стрит, отдает в руки крупных американских банков и фондов: BlackRock, Vanguard, Goldman Such, — говорит Хо.

Президент Украины получает деньги, а взамен отдает суверенитет страны, уверен он.

Президент США Джо Байден запросил недавно новую помощь для Киева — 24 миллиарда долларов. Главное, на что они будут потрачены — военная техника, на бюджетные нужды предусмотрено 7,3 миллиарда рублей. В Китае разоблачили самую дорогую и грязную авантюру США

Ранее сообщалось, что контракт, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским с американским фондом BlackRock и банком JP Morgan, по сути, продал Киев Западу. 8 мая этого года между сторонами было заключено соглашение о создании "Фонда развития Украины", которое подразумевает восстановление страны и привлечение инвестиций. На самом деле речь идет о полной распродаже главных секторов украинской экономики, в том числе и государственных.

По подсчетам Forbes, в 2022 году, во время "знакомства" с BlackRock, личное состояние Владимира Зеленского возросло с 650 миллионов долларов до 1,5 миллиарда долларов.