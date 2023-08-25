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https://1prime.ru/state_regulation/20230825/841566929.html
Аналитики ждут снижения ВВП Германии во втором квартале
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. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, с учетом сезонных корректировок во втором квартале сократился на 0,2% в годовом выражении, полагают... ПРАЙМ, 25.08.2023
экономика, новости, ес, германия, ввп германии, экономика германии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, с учетом сезонных корректировок во втором квартале сократился на 0,2% в годовом выражении, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Эти данные будут опубликованы 25 августа, в 9.00 мск, в релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).
В 11.00 мск исследовательский институт IFO опубликует данные по индексу делового климата в Германии в августе. Эксперты ожидают, что показатель сократился до 86,7 пункта с 87,3 пункта месяцем ранее.
В 17.00 мск ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что в августе показатель опустился до 71,2 пункта с 71,6 пункта в июле.
В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 18 августа их число уменьшилось на пять — до 520 агрегатов.