МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, с учетом сезонных корректировок во втором квартале сократился на 0,2% в годовом выражении, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Германия лишилась статуса "локомотива Европы", пишет СМИ

Эти данные будут опубликованы 25 августа, в 9.00 мск, в релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).

В 11.00 мск исследовательский институт IFO опубликует данные по индексу делового климата в Германии в августе. Эксперты ожидают, что показатель сократился до 86,7 пункта с 87,3 пункта месяцем ранее.

В 17.00 мск ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что в августе показатель опустился до 71,2 пункта с 71,6 пункта в июле.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 18 августа их число уменьшилось на пять — до 520 агрегатов.