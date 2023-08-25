МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, с учетом сезонных корректировок, во втором квартале сократился на 0,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). Глава МИД Германии разочаровалась в экономическом эффекте от санкций

Показатель совпал с предварительной оценкой.

В квартальном выражении показатель с учетом сезонных корректировок не изменился, как предполагала предварительная оценка.

ВВП страны без учета сезонных корректировок в годовом выражении при этом снизился на 0,6%, что также совпадает с предварительной оценкой.

В первом квартале текущего года показатель с учетом сезонных корректировок также уменьшился на 0,2% в годовом выражении, а в квартальном — на 0,1%.