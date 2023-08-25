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2023
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ВВП Германии сократился во втором квартале
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ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, с учетом сезонных корректировок, во втором квартале сократился на 0,2% в годовом выражении, свидетельствуют... ПРАЙМ, 25.08.2023
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, с учетом сезонных корректировок, во втором квартале сократился на 0,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель совпал с предварительной оценкой.
В квартальном выражении показатель с учетом сезонных корректировок не изменился, как предполагала предварительная оценка.
ВВП страны без учета сезонных корректировок в годовом выражении при этом снизился на 0,6%, что также совпадает с предварительной оценкой.
В первом квартале текущего года показатель с учетом сезонных корректировок также уменьшился на 0,2% в годовом выражении, а в квартальном — на 0,1%.