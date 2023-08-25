ЕРЕВАН, 25 авг — ПРАЙМ. Товарооборот между Арменией и РФ за семь месяцев 2023 года составил 3,7 миллиарда долларов, сообщил в пятницу министр экономики Армении Ваган Керобян. Россия предложила Армении шире использовать нацвалюты

"Торговля между Арменией и Россией растет, и за первые семь месяцев у нас товарооборот составляет 3,7 миллиарда долларов", — сказал Керобян в Ереване в ходе бизнес-завтрака с участием российских и армянских предпринимателей.

По его словам, 2 миллиарда долларов в общем объеме товарооборота составил экспорт из Армении, 1,7 миллиарда — экспорт из России. "Это на 70% больше, чем в прошлом году, а в прошлом году у нас был удвоенный товарооборот к 2021 году. То есть у нас торговля достаточно живо растет, но мы видим, что это не предел, и намерены нарастить наше сотрудничество в разных сферах", — сказал министр.