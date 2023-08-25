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В Армении раскрыли объем товарооборота с Россией за семь месяцев
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Товарооборот между Арменией и РФ за семь месяцев 2023 года составил 3,7 миллиарда долларов, сообщил в пятницу министр экономики Армении Ваган Керобян. "Торговля между Арменией и... ПРАЙМ, 25.08.2023
финансы, бизнес, экономика, новости, россия, армения, товарооборот, международная торговля
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЕРЕВАН, 25 авг — ПРАЙМ. Товарооборот между Арменией и РФ за семь месяцев 2023 года составил 3,7 миллиарда долларов, сообщил в пятницу министр экономики Армении Ваган Керобян.
"Торговля между Арменией и Россией растет, и за первые семь месяцев у нас товарооборот составляет 3,7 миллиарда долларов", — сказал Керобян в Ереване в ходе бизнес-завтрака с участием российских и армянских предпринимателей.
По его словам, 2 миллиарда долларов в общем объеме товарооборота составил экспорт из Армении, 1,7 миллиарда — экспорт из России. "Это на 70% больше, чем в прошлом году, а в прошлом году у нас был удвоенный товарооборот к 2021 году. То есть у нас торговля достаточно живо растет, но мы видим, что это не предел, и намерены нарастить наше сотрудничество в разных сферах", — сказал министр.