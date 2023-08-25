ЕРЕВАН, 25 авг — ПРАЙМ. Экономические показатели в России по итогам 2023 года приятно порадуют, заявил в пятницу в Ереване министр экономического развития РФ Максим Решетников. Решетников предложил продлить инструмент нацпроектов

"Наверное, если говорить про российскую экономику, все вы цифры знаете. Мы весьма и весьма неплохо, учитывая тот объем вызовов, который перед нами стоит, проходим текущий год. Я думаю, что цифры по итогам года всех нас приятно порадуют", — сказал Решетников в ходе бизнес-завтрака с участием российских и армянских предпринимателей.

По данным Минэкономразвития, ВВП России в июне вырос в годовом выражении на 5,3%. Российские экономические власти в этом году уже не раз повышали прогноз роста экономики. Так, в июле ЦБ РФ повысил ожидания с 0,5-2% до 1,5-2,5%. Минэкономразвития прогнозирует, что рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%. При этом в начале августа глава МЭР говорил, что экономика РФ точно вырастет по итогам года более чем на 2%.

По словам Решетникова, сейчас готовится к публикации обновленный прогноз. "И, действительно, мы достаточно уверенно смотрим и в текущий, и в следующий год. И по инвестициям, и по доходам населения, потребительскому спросу, кредитованию… позитивные тенденции. Мы, безусловно, понимаем, что эти тенденции не сами по себе, требуется постоянно работать", — сказал он.

Глава Минэкономразвития также отметил, что все это следствие в первую очередь рыночности российской экономики, интеграции в мировую экономику. "Идет большая перенастройка, очень важно давать максимальную свободу бизнесу, чтобы бизнес сам осуществлял эту перенастройку", — заявил он.

По словам министра, отрадно, что вся эта перестройка открывает возможности для друзей и соседей России. "Важно, что экономика Армении пользуется всеми этими возможностями", — добавил Решетников, подчеркнув, что помимо торговли между Россией и Арменией растут и кооперационные связи.

"У нас растет взаимный объем инвестиций, растет взаимный туризм, а значит растут контакты между людьми. Главное — чтобы укреплялось взаимопонимание и взаимное доверие. Многие российские бизнесмены армянского происхождения крайне эффективны, многое делают для России, и очень важно, что одновременно с этим делают и для Армении. Все это скрепляет нашу дружбу. Экономика — это доверие и настроение", — сказал российский министр.