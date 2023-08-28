МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник вечером несколько растет, свидетельствуют данные торгов. На котировки драгметалла влияет снижение доходности гособлигаций США. Доллар торгуется разнонаправленно к основным валютам

По состоянию на 17.53 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 7,15 доллара, или на 0,37%, до 1 947,05 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,47% — до 24,348 доллара за унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) опускалась до 4,216% с 4,242% по сравнению с предыдущим торговым днем. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надежный актив", поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

"На графиках золото сохраняет уровень поддержки в районе 1 900 долларов, но дальнейшее укрепление доллара и рост доходности могут поставить под угрозу динамику с начала года", — цитирует портал MarketWatch бывшего трейдера Merrill Lynch и основателя Sevens Report Research Тома Эссеи (Tom Essaye).

В начале года золото торговалось ниже 1 900 долларов, а доходность составляла менее 4%.