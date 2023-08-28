Правительство продлило запрет на вывоз семян рапса до 29 февраля 2024 года
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Правительство России продлило временный запрет на вывоз семян рапса из страны до 29 февраля 2024 года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Установить с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года включительно временный запрет на вывоз семян рапса… из Российской Федерации", — говорится в тексте постановления.
Запрет не распространяется на семена рапса, вывозимые с территории РФ в государства-члены Евразийского экономического союза, вывозимые в рамках межправительственных соглашений, вывозимые на территорию Абхазии и Южной Осетии, а также вывозимые с 20 марта по 31 марта 2023 года включительно автомобильным и железнодорожным транспортом из пункта пропуска Забайкальск.
Также ограничения не действуют, в частности, на семена рапса, вывозимые для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства России, на семена рапса, вывозимые с территории РФ в целях обеспечения деятельности воинских формирований РФ, находящихся на территории иностранных государств, а также вывозимые в Республику Абхазия и Республику Северная Осетия.
В апреле 2022 года правительство России ввело запрет на вывоз семян рапса до 31 августа того же года для обеспечения потребностей в сырье предприятий переработки, а также отрасли животноводства продуктами переработки этих масличных культур. Позже он продлен до 28 февраля 2023 года, затем — до 31 августа 2023 года.
https://1prime.ru/state_regulation/20230828/841588789.html