МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Государственный долг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда долларов, сообщает в понедельник министерство финансов страны. Украина заполнила ПХГ почти на 100 процентов, заявил "Нафтогаз"

"По состоянию на 31 июля 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 4 860,59 миллиарда гривен или 132,92 миллиарда долларов, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг – 3 319,19 миллиарда гривен или 90,77 миллиарда долларов; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1 541,41 миллиарда гривен или 42,15 миллиарда долларов", — говорится в сообщении на сайте министерства.

В украинском минфине добавили, что за июль госдолг Украины вырос на 4 миллиарда долларов.

Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров предполагал, что объем госдолга Украины к концу года может вырасти до рекордных 173 миллиардов долларов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что Киев рассчитывает на многолетнюю программу поддержки от МВФ в размере более 15 миллиардов долларов. В свою очередь глава нацбанка Украины Андрей Пышный ранее заявлял, что помощь международных партнеров и МВФ в этом году может превысить 38 миллиардов долларов и перекрыть дефицит госбюджета страны.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.