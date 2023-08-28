МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что продолжающееся украинское контрнаступление в Запорожской области увеличивает вероятность причинения ущерба Запорожской АЭС. Минфин Украины раскрыл объем государственного долга страны

"Как вам известно, сейчас ведется контрнаступление, которое за последние несколько дней сконцентрировалось в Запорожской области. В целом в регионе, а не на самой станции. Конечно, это увеличивает вероятность нападения на станцию или причинения ей ущерба", — сказал Гросси во время выступления в Шведском институте международных отношений, трансляция которого велась в Facebook*.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

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