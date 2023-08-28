МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ утвердил приказ об определении предельных уровней минимальных цен, при достижении которых в 2023-2024 годах проводятся закупочные интервенции зерна, а также об определении предельных уровней максимальных цен для товарных интервенций в течение этого же периода, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Минсельхоз раскрыл, на что не повлияет повышение цен на зерно в России

Обе группы цен будут действовать с 1 сентября 2023 года по 30 июня 2024 года (указаны с учетом НДС) по всем субъектам РФ. Проект приказа устанавливает предельные уровни цен на мягкую пшеницу, рожь, ячмень и белый свекловичный сахар. Интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2022-2023 года и сахара производства 2022-2024 годов. Цены согласованы с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.

Закупочная цена на мягкую пшеницу третьего класса установлена на уровне 15,62 тысячи рублей за тонну, на мягкую пшеницу четвертого класса — 14,96 тысячи рублей. Предельные уровни минимальных цен на рожь не ниже третьего класса составляют 11,22 тысячи рублей за тонну по всем субъектам РФ, на ячмень — 13,31 тысячи рублей за тонну.

В свою очередь, предельный уровень максимальных цен на мягкую пшеницу третьего класса для товарных интервенций утвержден в 17,16 тысячи рублей за тонну, четвертого класса — 16,5 тысячи рублей. Максимальная цена на рожь не ниже третьего класса установлена на уровне 12,32 тысячи рублей, на ячмень — 14,63 тысячи рублей.

Закупочные цены на белый свекловичный сахар остались прежние — 43,89 тысячи рублей за тонну, как и для проведения товарных интервенций — 48,29 тысячи рублей за тонну.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. Такой же механизм с 2022 года действует в отношении сахара. Минсельхоз в 2022 году сформировал запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и не планировал в 2023 году новых закупочных зерновых интервенций. В отношении сахара ни товарные, ни закупочные интервенции еще ни разу не проводились.