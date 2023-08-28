МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Импорт российских необработанных алмазов Антверпенским всемирным алмазным центром сократился на 95% по сравнению с уровнем до начала специальной военной операции на Украине, пишет газета New York Times со ссылкой на представителя Центра Карен Рентмеестерс. Чистая прибыль Алросы составила 55,57 млрд рубля в первом полугодии

"Официальный импорт необработанных российских камней в Центр драгоценных камней (Антверпенский всемирный алмазный центр — ред.) упал примерно на 95% по сравнению с доконфликтным уровнем в результате воздействия санкций на торговые потоки и платежи, а также из-за того, что местные торговцы и производители выполнили пожелания ценных клиентов и партнеров", — заявила представитель Центра.

По данным газеты, Китай теперь стал крупным новым импортером российских алмазов, а в новых центрах огранки и полировки в бывших советских республиках, таких как Армения и Белоруссия, наблюдается значительный рост объемов необработанных камней из РФ. Значительную выгоду от введенных против РФ санкций также получил и Дубай с его выгодным географическим положением между Востоком и Западом, а также недавним притоком российского бизнеса, отмечает издание.

Санкции стран G7, которые запретят импорт добываемых в РФ алмазов, как ожидается, вступят в силу в январе 2024 года, сообщала ранее в понедельник New York Times. Издание EUobserver со ссылкой на проект документа Еврокомиссии в мае заявило, что она не собирается запрещать центру в бельгийском Антверпене приобретать российские алмазы в рамках дальнейших санкционных мер в отношении РФ. В то же время премьер Бельгии Александер де Кроо тогда заявил, что его страна намерена стать "ведущим партнером" в усилиях Запада "сдержать финансовые потоки РФ от торговли алмазами" и "вытеснить российские алмазы с западных рынков".

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.