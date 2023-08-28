БУДАПЕШТ, 28 авг — ПРАЙМ. Семь стран юго-восточной Европы обсуждают вопрос расширения инфраструктуры для поставок газа в центральную Европу, поскольку Евросоюз отказался помогать им в этом, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Газпром" подает газ через Украину согласно заявкам на 28 августа

"Евросоюз давит на нас, чтобы мы покупали газ не у России, а покупали в другом месте. Мы говорим: хорошо, мы готовы к диверсификации, но нам нужны новые маршруты поставок, помогите нам, пожалуйста. А они говорят: нет, газ — это не современно, не устойчиво и надо искать зеленые решения. Знаете, может, лет через 10-20 какие-то альтернативные источники энергии смогут заменить газ, но не сейчас и не в обозримом будущем", — сказал Сийярто в интервью турецкому телеканалу TRT World, отрывок из которого был опубликован на его странице в Facebook*.

По его словам, Евросоюз "закрывает глаза" и не помогает с диверсификацией инфраструктуры, поэтому Словакия, Румыния, Сербия, Венгрия, Болгария, Греция и Турция "провели серию переговоров, посвященных тому, как можно увеличить мощности (инфраструктуры) в регионе, чтобы система была способна к доставке больших объемов газа из Турции, Азербайджана и Катара через юго-восточную Европу в центральную Европу".

В венгерском МИД неоднократно заявляли, что Будапешт работает над диверсификацией поставок газа, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. По его словам, в последнем квартале 2023 года Венгрия купит у Азербайджана 100 миллионов кубометров газа, а впоследствии объем азербайджанского газа, поступающего в Венгрию, вырастет примерно до 1 миллиарда кубометров. Кроме того, Венгрия заключила договор с Турцией о покупке 275 миллионов кубометров турецкого газа весной-летом 2024 года.

В августе Сийярто заявил, что Будапешт заключил политическое соглашение с Дохой о поставках сжиженного природного газа из Катара в Венгрию с 2027 года, компании двух стран обсуждают график, объемы и маршруты поставок. По его словам, идут также переговоры с Оманом на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.

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