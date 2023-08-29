МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на сентябрь снизился до минус 25,5 пункта с пересмотренного значения августа в минус 24,6 пункта, сообщает исследовательская компания GfK. В Банке Японии объяснили, чем грозит стране замедление китайской экономики

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ждали показатель на уровне минус 24,3 пункта после первоначального уровня августа в минус 24,4 пункта.

Индекс ожидания роста заработных плат в августе снизился до минус 11,5 пункта с минус 5,1 пункта месяцем ранее, а "готовность потребителей покупать" снизилась до минус 17 пунктов с минус 14,3 пункта.

Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в стране опустился до минус 6,2 пункта с 3,7 пункта месяцем ранее.