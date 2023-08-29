КИШИНЕВ, 29 авг — ПРАЙМ. Инфляция в Молдавии уже не первый месяц снижается, однако это не отражается на покупательской способности граждан, которые не могут заметить снижения цен, заявил РИА Новости эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ. ФРС готова повышать процентную ставку из-за инфляция в США, заявил Пауэлл

"В последние месяцы в Молдавии зафиксировано стремительное снижение уровня инфляции — в октябре 2022 года годовая инфляция достигла 34,6%, самого высокого уровня за последние 23 года, а в июле 2023 года снизилась до 10,7%, но нам нужно время, пока цифры Национального бюро статистики ощутят на себе граждане, потому что падение инфляции не означает падения цен", — заявил Ионицэ.

По его словам, инфляция – это показатель, показывающий рост цен, более низкая инфляция просто показывает, что цены растут медленнее, но они все равно растут.

"Почему же люди не ощущают падения цен, если они происходят? В 2020 году в Молдавии зафиксирован самый низкий уровень инфляции в своей истории — всего 0,39%, затем последовали два года сильного роста цен как на услуги, так и на продукты питания, но пенсии и зарплаты населения не особо выросли. Таким образом, покупательная способность населения снизилась, люди ощущают себя беднее и не могут заметить небольшое снижение цен после долгого и резкого роста", — объяснил аналитик.

В августе исполком Национального банка Молдавии принял решение о сохранении базисной ставки на уровне 6% годовых, учитывая благоприятный прогноз о дальнейшем падении инфляции. Власти надеются, что к концу года сумеют достичь приемлемого уровня инфляции в 5%.