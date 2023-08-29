МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе по итогам торгов вторника снизились почти на 10%, до 387 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Минэнерго опровергло ранее заявленную причину ослабления рубля

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 424,1 доллара (-1,1%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум вторника составил 432,7 доллара (+0,9%). Последние фьючерсы торговались по 387,2 доллара (-9,7%), что стало ценовым минимумом. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 429 долларов за тысячу кубометров.

В понедельник цены на газ выросли на 8%, до 420 долларов за тысячу кубометров. Драйвером роста эксперты называли спад экспорта трубопроводного газа из Норвегии и опасения участников рынка касательно сбоев поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии из-за возможных забастовок на крупных австралийских СПГ-предприятиях американской нефтегазовой компании Chevron – Gorgon и Wheatstone.

Chevron в понедельник сообщил РИА Новости, что получил уведомления о проведении забастовки рабочих предприятий Gorgon и Wheatstone, примет меры для поддержания безопасной и надежной работы и продолжит переговорный процесс.

Во вторник альянс, объединяющий Морской союз Австралии и Австралийский профсоюз рабочих, подтвердил скорое прекращение работ на обоих предприятиях, забастовки будут включать ограниченный или полный отказ от выполнения ряда задач и продолжат нарастать каждую неделю, пока компания не согласится с требованиями работников, сообщало агентство Рейтер.