БЕРЛИН, 29 авг — ПРАЙМ. Правительство Германии представило содержащий 10 пунктов план по развитию и модернизации немецкой экономики, согласованный во вторник в рамках выездного заседания канцлера Олафа Шольца и министров экономики и финансов Роберта Хабека и Кристиана Линднера в дворце Мезеберге. Германия лишилась статуса "локомотива Европы", пишет СМИ

В документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости, перечислено 10 "импульсов", которые правительство намерено дать для экономики и инвестиций.

Так, кабмин планирует принять так называемый закон о шансах на экономический рост, который предполагает, в том числе, налоговые льготы и инвестиционные премии, покрывающие до 15% расходов компаний, нацеленных на достижение климатической нейтральности. Данные меры должны способствовать налоговой разгрузке малых и средних компаний общей суммой в 7 миллиардов евро ежегодно из предусмотренного в законопроекте пакета помощи, который составит 32 миллиарда евро.

Второй законопроект, представленный в документе, касается инвестиций в стартапы. Данный закон должен упростить в будущем рамочные условия по госфинансированию суммой в один миллиард евро ежегодно компаний, занимающихся инновационными проектами.

Также кабмин в списке упомянул ранее уже анонсировавшийся фонд по климатической трансформации, в котором по планам правительства будет заложено 211 миллиардов евро на развитие водородных и полупроводниковых технологий, утепление зданий в целях экономии энергоносителей и декарбонизацию промышленности. На эти цели Берлин намерен потратить уже в 2024 году 58 миллиардов евро из упомянутого фонда, а также 54 миллиарда евро из госбюджета на прокладку оптоволоконных линий, модернизацию ЖД и дорожных инфраструктур.

Четвертым пунктом правительство приводит меры по ускорению планирования и согласования проектов в области возобновляемых источников энергии, как например постройку плавучих терминалов для СПГ.

Далее по списку кабмин намерен противодействовать бюрократии, "стоящей на пути к инвестициям" в немецкую экономику.

Под шестым пунктом правительство обязуется обеспечивать страну дешевыми и надежными энергоносителями, в частности, ускорив и увеличив производство электричества из ветрогенераторов и солнечных батарей. Так, для достижения целей по климатической нейтральности к 2030 кабмин намерен способствовать производству до 43 "футбольных полей" солнечных батарей и пяти ветряков в день.

Седьмой мерой по списку кабмин приводит стратегию по продвижению цифровизации для участия Германии в развитии технологий искусственного интеллекта и упрощению административных задач.

В качестве трёх последних "импульсов", правительство перечисляет упрощение въезда квалифицированной рабочей силы из третьих стран, поддержку в 2024 году образовательных и исследовательских проектов 20 миллиардами евро и готовящиеся экономические и торговые соглашение с такими странами, как Кения, Чили и Новая Зеландия.

В прошлом году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным во многом санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. Энергоёмкие секторы в Германии сталкиваются со значительными налогами на углерод, что снижает их конкурентоспособность на внешних рынках.