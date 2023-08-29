ВАШИНГТОН, 29 авг — ПРАЙМ. Американская компания Apple 12 сентября презентует новое поколение смартфонов, сообщает телеканал CNBC News. Минцифры назвало первые аккредитованные банки для работы с биометрией

"Apple отправила приглашения на презентацию 12 сентября, где, как ожидается, покажут iPhone 15", — сообщает телеканал.

Кроме того. ожидается, что компания покажет и новую линейку часов — Apple Watch.

С 2020 года для презентаций своих новых товаров компания использует предзаписанные ролики, трансляция мероприятия намечена на 20.00 мск.