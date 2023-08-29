2023-08-29T19:39:58+03:00
2023-08-29T19:39:58+03:00
2023-08-29T19:39:58+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230829/841601982.html
Apple через две недели представит iPhone 15, пишет СМИ
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Американская компания Apple 12 сентября презентует новое поколение смартфонов, сообщает телеканал CNBC News. "Apple отправила приглашения на презентацию 12 сентября, где, как... ПРАЙМ, 29.08.2023
экономика, технологии, новости, сша, apple, iphone 15
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 29 авг — ПРАЙМ. Американская компания Apple 12 сентября презентует новое поколение смартфонов, сообщает телеканал CNBC News.
"Apple отправила приглашения на презентацию 12 сентября, где, как ожидается, покажут iPhone 15", — сообщает телеканал.
Кроме того. ожидается, что компания покажет и новую линейку часов — Apple Watch.
С 2020 года для презентаций своих новых товаров компания использует предзаписанные ролики, трансляция мероприятия намечена на 20.00 мск.