БУДАПЕШТ, 29 авг — ПРАЙМ. Евросоюз находится в плохой форме и постоянно слабеет из-за санкций, поставок оружия на Украину и политизирования вопроса энергоснабжения, необходимые перемены могут принести выборы в Европарламент, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Сийярто: ЕС отказал юго-восточной Европе в помощи с газовой инфраструктурой

"Настоящий вопрос в том, в какой форме находится ЕС? Ответ — по крайней мере, честный ответ — к сожалению, в очень плохой форме. ЕС постоянно теряет свою силу и находится в худшем состоянии, чем когда-либо ранее, в сфере безопасности, экономики и энергоснабжения", — написал Сийярто в Facebook*.

По его словам, ЕС за последние полтора года не был способен установить мир на континенте, поскольку это невозможно сделать поставками оружия Киеву. Глава венгерского МИД добавил, что Китай отобрал у ЕС второе место по доле мирового ВВП, так как "Брюссель зарезал конкурентоспособность Европы санкциями", а цены на энергоносители "взлетели до небес", потому что "так происходит с теми, кто сводят энергетическую безопасность к идеологическому вопросу".

"Пришло время перемен в Брюсселе! Ждем выборов в Европарламент!" — подытожил Сийярто.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество. Орбан отмечал, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, европейцы должны задать "американским друзьям" вопросы о том, кто выигрывает в этой ситуации.

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер отмечал, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчекривал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

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