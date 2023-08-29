МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника значительным ростом вслед за подъемом на американских рынках, следует из данных торгов. Газ в Европе упал почти на десять процентов

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился на 1,72%, до 7 464,99 пункта, французский CAC 40 — на 0,67%, до 7 373,43 пункта, немецкий DAX — на 0,88%, до 15 930,88 пункта.

Американские фондовые индексы растут в пределах 1,6% после публикации данных о доверии потребителей в стране, которые оказались хуже прогнозов. По словам аналитиков, трейдеры рассчитывают увидеть в макростатистике признаки небольшого, но достаточного для смягчения политики Федрезерва США замедления экономики.

"Инвесторы на этой неделе хотят релизы, которые указывают на замедление активности, достаточное для сдерживания дальнейшего повышения ставок, но не настолько сильное, чтобы оно указывало на рецессию в экономике", — цитирует агентство Франс Пресс стратега Ameriprise Financial Энтони Саглимбене (Anthony Saglimbene).

В среду будет опубликована вторая оценка роста американского ВВП во втором квартале, а в пятницу – данные по рынку труда страны.