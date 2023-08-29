МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО за первое полугодие снизилась на 20% в годовом исчислении до 620 миллионов рублей, следует из сообщения торговой площадки. Чистая прибыль МКБ выросла в первом полугодии

"Прибыль за отчётный период составила 619,95 миллиона рублей (771,16 миллиона в первой половине 2022 года). Рентабельность по прибыли за период оценивалась на уровне 20,87% (21,47% в первом полугодии 2022 года). Валовая операционная прибыль составила 2,15 миллиарда рублей, снизившись на 16,21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом операционная рентабельность увеличилась до 72,46% (71,53% годом ранее)", — говорится в сообщении.

Показатель EBITDA составил 1,11 миллиарда рублей, снизившись на 2,24% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Рентабельность по EBITDA достигла 37,20% (31,47% в первом полугодии 2022 года).

Операционные доходы составили 2,97 миллиарда рублей. Доходы по услугам и комиссиям сократились на 54,67% до 823,21 миллиона рублей. Из них 79,63% пришлось на доходы от организации торгов и услуги клирингового центра. Доходы от размещения капитала — процентные доходы, чистые торговые и инвестиционные доходы — снизились на 6,98% до 1,3 миллиарда рублей. Негативное влияние оказало снижение процентных ставок, позитивное — эффективное размещение собственного капитала, сообщает биржа.

Собственный капитал "СПБ биржи" увеличился на 3,27% до 20,69 миллиарда рублей. Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) составил 6,09% (8,36% по итогам первого полугодия 2022 года). Совокупные активы составили 111,57 миллиарда рублей, из них 57,42 миллиарда — неполученные выплаты и доходы инвесторов от международных депозитариев по иностранным ценным бумагам, находящимся на неторговых разделах субсчетов депо, которые будут выплачены по факту разблокировки активов.

Нематериальные активы биржи возросли на 43,70% до 1,15 миллиарда рублей, что связано с вложениями в развитие IT-платформы компании, в том числе в создание инфраструктуры рынка ЦФА, сообщает торговая площадка.