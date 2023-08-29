МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО по итогам первого полугодия 2023 года упала в 8,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 296,241 миллиарда рублей, следует из отчета компании. "Газпром" подает газ через Украину согласно заявкам на 29 августа

Выручка от продаж составила 4,114 триллиона рублей, снизившись на 41,1% к показателю первого полугодия 2022 года. Прибыль от продаж уменьшилась в 3,5 раза, до 744,777 миллиарда рублей.

Краткосрочные обязательства группы выросли на 8,5%, до 3,148 триллиона рублей, долгосрочные – на 9,9%, до 7,452 триллиона рублей.

"По итогам первого полугодия 2023 года группа "Газпром" показала достойные финансовые результаты, которые сопоставимы с показателями за аналогичные периоды 2018–2019 годов. Снижение экспорта в Европу было частично компенсировано увеличением поставок в Китай, которые продолжат расти в рамках контрактных обязательств, а также эффективной работой нефтяного бизнеса", – приводятся в телеграм-канале компании слова зампредседателя правления "Газпрома" Фамила Садыгова.

ПАО "Газпром" – глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности – геологоразведка, добыча, транспортировка, переработка и реализация газа и нефти, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии. Располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа, является мировым лидером по его добыче.