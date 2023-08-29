МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины взыскал в пользу государства активы российской группы компаний "Волга-Днепр", сообщает ВАКС. СМИ: Нацбанк Украины смягчил правила продажи безналичной валюты гражданам

Ранее глава департамента санкционной политики минюста Украины Инна Богатых сообщала, что министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд иски о взыскании имущества минобороны Белоруссии и российской компании. Речь шла о взыскании активов группы компаний "Волга-Днепр" (РФ) — шесть авиационных двигателей типа Д-18Т серии 3 для самолетов АН-124-100 "Руслан" и активов министерства обороны Республики Беларусь — один авиационный двигатель и воздушный стартер.

"Сегодня, 29 августа, коллегия судей ВАКС удовлетворила исковые требования министерства юстиции Украины к компаниям Volga Dnepr Airlines Limited, Volga-Dnepr Logistics B.V., а также к обществу с ограниченной ответственностью "Волга-Днепр-Москва", обществу с ограниченной ответственностью "Авиакомпания Волга-Днепр" и применила к ним санкцию, предусмотренную пунктом 11 части 1 статьи 4 Закона Украины "О санкциях", — говорится в сообщении суда, опубликованном в телеграм-канале.

Утверждается, что суд принял решение о взыскании в доход Украины активов в виде шести авиационных двигателей для самолетов АН-124-100 "Руслан".

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины взыскал в пользу государства активы министерства обороны Белоруссии.