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Цены на импорт в Германии упали в июле
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Цены на импорт в Германии в июле упали на 13,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом в среду сообщило Федеральное бюро статистики страны. Экономисты,... ПРАЙМ, 30.08.2023
экономика, новости, германия, импорт, статистика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Цены на импорт в Германии в июле упали на 13,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом в среду сообщило Федеральное бюро статистики страны.
Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что в июле цены упали на 13,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Более подробные данные бюро статистики представила на своем веб-сайте.