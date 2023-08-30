МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Цены на импорт в Германии в июле упали на 13,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом в среду сообщило Федеральное бюро статистики страны. В Японии анонсировали ответ на запрет импорта морепродуктов в Китай

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что в июле цены упали на 13,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Более подробные данные бюро статистики представила на своем веб-сайте.