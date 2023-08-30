МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Украина не имеет шансов вступить в Евросоюз, говорит британский полковник в отставке Ричард Кемп, передает британская Telegraph.

По мнению полковника, ЕС может оказать Киеву огромную услугу — перестать давать напрасные надежды на его членство в каком-то неопределенном будущем.

Принятие Украины в Евросоюз обойдется слишком дорого Евросоюзу: они и так оказывают военную и финансовую поддержку сейчас, а потом еще придется вкладывать деньги в восстановление страны после военного конфликта. При этом многие страны Евросоюза и так разорены этим конфликтом, пишет издание.

Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает создание специального фонда для Украины на 20 миллиардов евро, который в течение четырех лет будет расходоваться на поставку оружия Киеву. В целом, с учетом кредитов и грантов, общая помощь Украине со стороны Евросоюза оценивается в 50 миллиардов евро.

Полковник Кемп считает, что ситуация вхождения Украины в союз может измениться, если страны ЕС изменят систему распределения бюджетных средств. Но этого, скорее всего, не произойдет.

Еще один фактор, который играет против Украины — с ее вступлением нарушится баланс власти в Евросоюзе. Сейчас он поддерживается Германией и Францией, крупнейшими странами в союзе, но Украина большая страна, с большим населением. Ее вступление грозит пошатнуть создавшийся баланс.

Некоторые страны ЕС потеряют в экономическом смысле, если примут Украину, которая один из лидеров в сельском хозяйстве. Другие потеряют в национальном суверенитете, считает полковник. По его мнению, изменения для принятия Украины в состав ЕС должны быть масштабны и для них потребуется несколько лет. Возможно, все-таки эта цель для Украины — стать членом ЕС, останется недостижимой в итоге, резюмирует Кемп.