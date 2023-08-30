МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Россия в 2024 году станет председателем БРИКС и это может изменить мировой порядок, считает британская UnHerd. Больше не поддакивают. БРИКС готовит приговор Западу

На прошлой неделе на саммите БРИКС решили принять в члены союза Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Иран, Эфиопию и Аргентину. Получается, что Россия, которая сейчас находится в состоянии конфронтации с Западом из-за их поддержки Украины в военном конфликте, будет представлять организацию, охватывающую половину человечества, отмечает издание.

На саммите в Йоханнесбурге страны показали, что готовы использовать свое растущее экономическое влияние и бросить вызов однополярному миру, который возглавляет США. Для этого у БРИКС есть и политическая воля, и экономическая сила. Западу трудно будет игнорировать новый БРИКС на мировой арене.

На страны союза развивающихся страны приходится треть мирового ВВП сейчас, а после включения новых членов их общая экономика составит 37 процентов. У Большой семерки меньше, только 30 процентов. С новыми странами блок будет представлять почти половину населения земного шара. Показатели БРИКС будут расти и дальше.

Любопытно еще то, что именно производят страны БРИКС. Если на Западе развитие шло за счет финансового сектора (промышленность ушла в застой), то и ВВП в основном складывался не за счет реальных товаров, а финансовых услуг. По подсчетам экономистов, совокупный вклад всей "Семерки" в глобальном промпроизводстве можно сопоставить с одним Китаем. Все страны БРИКС по производству реальных товаров оставляют развитый Запад позади себя. БРИКС выступает за подлинно сбалансированный миропорядок, заявил Путин

С точки зрения ресурсов, после включения Саудовской Аравии и ОАЭ, на БРИКС будет приходиться более 40 процентов мировой нефтедобычи. К тому же эти страны, ранее сотрудничавшие с США, теперь показали, что готовы отделиться от их господства, так же, как и от главенствования доллара в системе оплаты за нефть.

Эфиопия, в которой расположена штаб-квартира Африканского союза, может подтянуть к БРИКС весь континент. Она является одной из беднейших стран Африки, и ее вступление покажет другим, что их могут принять в союз и помочь. В том числе, помочь избавиться от экономического и финансового гнета Запада.

БРИКС выступает в нескольких ролях для стран, которые хотят вступить в альянс. Кому-то хочется спрятаться под ее крылом от агрессивной политики Запада. Для других она является единственным местом, где страны, не заинтересованные в новой холодной войне сверхдержав. Третьи намеренно ослабить 500-летнюю гегемонию Запада. Это особенно хорошо видно в некоторых африканских странах.

Россия и Китай хотят превратить БРИКС в полноценную политическую организацию, противостоящую гегемонии США и ее союзников. Индия, которая в хороших отношениях с Западом, больше склоняется к нейтралитету, но все-таки больше поддерживает Россию и Китай. ЮАР выступает за мир и хочет равенства всех наций, больших и малых. Запад нашел нового врага для России, выяснили в Турции

Президент Эритреи Исайяс Афеворки, приглашенный в качестве гостя в ЮАР, сказал резко: "Американская исключительность родила болезнь, которая подрывает глобальный прогресс уже почти целый век". Он пояснил, что США и остальные развитые страны Запада, жестко наказывают тех, кто не согласен с их главенством, вводят незаконные и односторонние санкции, прибегают к финансовому, экономическому и судебному шантажу, используют и другие карательные инструменты.

С такими настроениями в БРИКС, в следующем году можно ожидать начало нового мирового порядка, поскольку возглавлять БРИКС будет Россия, которая сейчас ведет вооруженное противостояние с Западом. В 2024 году у нее появится возможность усилить и политическое влияние, считает автор статьи.

Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>