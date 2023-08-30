МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в августе увеличилось на 177 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). Аналитики ожидают роста ВВП США на 2,4 процента

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя на 195 тысяч.

Динамика июля была пересмотрена — согласно новой оценке, число рабочих мест в частных компаниях США увеличилось на 371 тысячу, а не на 324 тысячи, как сообщалось ранее.

В сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в августе увеличилось на 18 тысяч, в средних компаниях со штатом 50-499 человек — на 79 тысяч, а крупные компании нарастили число на 83 тысячи рабочих мест.

В секторе услуг число рабочих мест выросло на 154 тысячи, в секторе производства товаров — на 23 тысячи. В частных строительных компаниях страны показатель в августе увеличился на 6 тысяч, в промышленном секторе — на 12 тысяч, в секторе добычи природных ресурсов — на 5 тысяч.