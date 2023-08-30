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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230830/841611504.html
Число рабочих мест в частном секторе США выросло в августе
Экономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Число рабочих мест в частных компаниях США в августе увеличилось на 177 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). Аналитики,... ПРАЙМ, 30.08.2023
экономика, новости, сша, статистика, рабочие места
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в августе увеличилось на 177 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя на 195 тысяч.
Динамика июля была пересмотрена — согласно новой оценке, число рабочих мест в частных компаниях США увеличилось на 371 тысячу, а не на 324 тысячи, как сообщалось ранее.
В сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в августе увеличилось на 18 тысяч, в средних компаниях со штатом 50-499 человек — на 79 тысяч, а крупные компании нарастили число на 83 тысячи рабочих мест.
В секторе услуг число рабочих мест выросло на 154 тысячи, в секторе производства товаров — на 23 тысячи. В частных строительных компаниях страны показатель в августе увеличился на 6 тысяч, в промышленном секторе — на 12 тысяч, в секторе добычи природных ресурсов — на 5 тысяч.