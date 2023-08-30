2023-08-30T16:37:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230830/841612653.html
Новак объявил ожидаемый срок покупки долей иностранцев в "Сахалине-2"
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Правительство России надеется, что сделка по выкупу "Новатэком" доли в проекте "Сахалин-2", которая принадлежала Shell, будет завершена в этом году, сообщил журналистам... ПРАЙМ, 30.08.2023
рынки, экономика, новости, россия, сахалин - 2, новатэк, shell
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Правительство России надеется, что сделка по выкупу "Новатэком" доли в проекте "Сахалин-2", которая принадлежала Shell, будет завершена в этом году, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Эта сделка в работе, идут процедуры, предусмотренные действующим законодательством. Поэтому сейчас трудно сказать, в какие сроки, но надеемся, что в этом году будет завершена", — сказал Новак.
Сделку по проекту "Сахалин-1" он комментировать не стал.