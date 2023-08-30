МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Правительство России надеется, что сделка по выкупу "Новатэком" доли в проекте "Сахалин-2", которая принадлежала Shell, будет завершена в этом году, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Новак заявил об отсутствии дефицита топлива на внутреннем рынке

"Эта сделка в работе, идут процедуры, предусмотренные действующим законодательством. Поэтому сейчас трудно сказать, в какие сроки, но надеемся, что в этом году будет завершена", — сказал Новак.

Сделку по проекту "Сахалин-1" он комментировать не стал.