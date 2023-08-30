МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. В Америке растет доля населения с низкими доходами, которые не платят аренду и изо всех сил пытаются найти деньги на еду, пишет Bloomberg. СМИ: Пентагон богатеет, американцы - голодают

В августе 67 процентов опрошенных американцев имеют долги по продовольственным пособиям Это все указывает на то, что в США усиливаются признаки растущего финансового кризиса в экономике.

Сегодня вышел отчет Propel Inc., по данным которого, среди домохозяйств, воспользовавшихся расширенными пандемическими льготами в рамках Программы дополнительного питания (SNAP), 42 процента пропускали прием пищи хотя бы раз в августе. 55 процентов ели меньше обычного, потому что не могли позволить себе еду, что более чем вдвое превышает показатель прошлого года. В программе SNAP обычно участвуют семьи с доходом на уровне или ниже черты бедности.

Данные также показывают, что в августе финансовое положение американцев стало хуже, чем всего месяц назад. С июля все больше домохозяйств с низкими доходами отключили коммунальные услуги, потому что не могли оплатить счета за предыдущий месяц или не могли позволить себе арендную плату. Более двух третей опрошенных, получавших повышенные выплаты по программе SNAP, заявили, что у них есть та или иная форма долга.

Экономика США "поживает очень хорошо, но сейчас люди с более низкими доходами испытывают много трудностей", — сказал Джастин Кинг, политический директор Propel. "В этом году мы стали свидетелями множества сокращений пособий по социальной защите, и сейчас мы видим эффект" этих сокращений, сказал он.

Отчет дополняет другие недавние данные, указывающие на ухудшение потребительских финансов и настроений, особенно среди домохозяйств с самыми низкими доходами, поскольку спрос на рынке труда остывает, сбережения сокращаются, а социальная поддержка в связи с пандемией истекает. "Это фиаско": американцы признают, что Байден проигрывает Путину

Исследование Household Pulse, проведенное Бюро переписи населения США, показало, что более 33 процентов респондентов в августе 2023 года сочли, что им очень трудно или затруднительно позволить себе самое необходимое, что больше, чем в июле. Согласно данным Conference Board, опубликованным во вторник, общие потребительские настроения упали до трехмесячного минимума в августе, и среди тех, кто зарабатывает менее 25 000 долларов в год, зафиксировано самое большое падение.

Уровень продовольственной безопасности в США ухудшился после того, как в начале 2023 года истек срок действия экстренных ассигнований по программе SNAP. Этим летом американские домохозяйства получили более низкие выплаты от государства после того, как в мае федеральное правительство отменило чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.