МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером поднимается на фоне ослабления доллара, вызванного данными о более слабом росте ВВП США, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть замедлили рост после выхода данных по запасам в США

По состоянию на 17.59 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 9,35 доллара, или на 0,84%, до 1 974,45 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,19% — до 24,835 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,46%, до 103,06 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Ранее минторг США ухудшил оценку роста ВВП страны во втором квартале до 2,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), первая оценка предполагала рост на 2,4% после увеличения первого квартала на 2%.

"Золото было относительно стабильным в первую половину недели, спотовая цена держалась выше 1 900 долларов и была немного волатильной… Но перспективы изменились", — сказал порталу MarketWatch рыночный аналитик Kinesis Money Карло-Альберто де Каса (Carlo Alberto De Casa), отмечая серию слабой макростатистики из США.