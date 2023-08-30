МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России подскочила за неделю с 21 по 27 августа на 1,35%, или 81 копейку, — до 60,84 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Бензин Аи-95 снова обновил рекорд на российской бирже

Неделей ранее средняя розничная цена дизтоплива выросла на 1,28%, или 76 копеек, до 60,03 рубля за литр, впервые превысив "круглый" уровень в 60 рублей.

Средняя цена бензина за неделю с 21 по 27 августа замедлила темпы роста: за неделю поднялась на 0,48% — до 54,54 рубля за литр. Что касается отдельных марок бензина, то Аи-92 подорожал на 0,38%, или 19 копеек, — до 50,42 рубля, Аи-95 — на 0,4%, или 22 копейки, до 55,07 рубля, Аи-98 — на 0,83%, или 55 копеек, до 66,52 рубля за литр. При этом общая инфляция в стране за отчетный период составила 0,03%.

Рост цен на бензин за неделю был зафиксирован в 76 субъектах РФ. Сильнее всего он подорожал в Кабардино-Балкарской Республике — на 2,7%, Сахалинской области и Ямало-Ненецком автономном округе — на 1,9%. В Москве и Санкт-Петербурге за период с 21 по 27 августа цены на бензин выросли на 0,2%.

Производство бензина в России за отчетную неделю выросло на 3,2% по сравнению с предыдущей неделей — до 877,3 тысячи тонн. Производство дизтоплива сократилось на 0,2%, до 1,719 миллиона тонн.

С начала года к 27 августа средняя стоимость бензина увеличилась на 7,1%. В частности, Аи-92 прибавил 6,8%, Аи-95 подорожал на 7,1%, а Аи-98 — на 7,8%. Дизельное топливо за этот период подорожало на 4,2%. При этом инфляция в России с начала года составила 3,65%.

Биржевые цены на бензин и дизельное топливо в России летом 2023 года обновили свои исторические рекорды. Рост цен объяснялся экспертами сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива. Минэнерго РФ, комментируя эту ситуацию, заявило, что выпуск нефтепродуктов обеспечивает весь спрос на внутреннем рынке, при этом на него была переориентирована часть экспорта.