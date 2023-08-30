МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в России в июле вырос на 10,5% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 10% в июне, следует из данных Росстата.

"Оборот розничной торговли в июле 2023 года составил 3999 миллиарда рублей, или 110,5% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-июле 2023 года — 25692,5 миллиарда рублей, или 102,4%", — говорится в докладе статистического ведомства.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в июле вырос на 3,8% и составил 1,888 триллиона рублей. В свою очередь, оборот непродовольственной розницы увеличился на 17,2% — до 2,111 триллиона рублей.

Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли в июле составила 47,2%, непродовольственных товаров — 52,8% (в июле 2022 года — 50,3% и 49,7% соответственно).

В июле текущего года оборот розничной торговли на 95,7% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 4,3% (в июле 2022 года — 95,3% и 4,7% соответственно).