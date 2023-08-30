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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230830/841614804.html
Экономика России показала рост в первом полугодии в годовом выражении
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ВВП России вырос в первом полугодии на 1,6% в годовом выражении, следует из доклада Росстата. Данные статистического ведомства оказалась лучше предварительной оценки... ПРАЙМ, 30.08.2023
экономика, новости, россия, росстат, ввп рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. ВВП России вырос в первом полугодии на 1,6% в годовом выражении, следует из доклада Росстата.
Данные статистического ведомства оказалась лучше предварительной оценки Минэкономразвития — в министерстве оценили рост экономики в 1,4% в годовом выражении.
Как ранее сообщал Росстат, во втором квартале 2023 года экономика выросла на 4,9% в годовом выражении, в первом — снизилась на 1,8%.
На минувшей неделе министр финансов России Антон Силуанов говорил, что рост ВВП России в текущем году может превысить 2,5%.
Министерство экономического развития прогнозирует рост ВВП России в 2023 году на уровне 1,2%. В начале августа глава министерства Максим Решетников говорил, что темпы роста ВВП РФ в 2023 будут точно выше 2%, обновленный прогноз министерство представит позднее. Банк России ждет рост экономики страны в 2023 году — в диапазоне 1,5-2,5%.