МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. ВВП России вырос в первом полугодии на 1,6% в годовом выражении, следует из доклада Росстата. Безработица в России обновила исторический минимум в июле

Данные статистического ведомства оказалась лучше предварительной оценки Минэкономразвития — в министерстве оценили рост экономики в 1,4% в годовом выражении.

Как ранее сообщал Росстат, во втором квартале 2023 года экономика выросла на 4,9% в годовом выражении, в первом — снизилась на 1,8%.

На минувшей неделе министр финансов России Антон Силуанов говорил, что рост ВВП России в текущем году может превысить 2,5%.

Министерство экономического развития прогнозирует рост ВВП России в 2023 году на уровне 1,2%. В начале августа глава министерства Максим Решетников говорил, что темпы роста ВВП РФ в 2023 будут точно выше 2%, обновленный прогноз министерство представит позднее. Банк России ждет рост экономики страны в 2023 году — в диапазоне 1,5-2,5%.