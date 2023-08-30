МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды преимущественно в небольшом минусе после публикации данных по инфляции в Германии, следует из данных торгов. Российский рынок акций практически не изменился в среду

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,12% — до 7 473,67 пункта, французский CAC 40 уменьшился на 0,12% — до 7 364,4 пункта, немецкий DAX снизился на 0,2% — до 15 891,93 пункта.

Годовая инфляция в Германии, согласно предварительной оценке, по итогам августа замедлилась до 6,1% с 6,2% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 6%. Месячная инфляция в стране ожидаемо составила 0,3%.

В четверг инвесторы будут оценивать предварительные данные по потребительским ценам в странах еврозоны. Ожидается, что годовая инфляция за август замедлилась до 5,1% с 5,3% месяцем ранее.

Также будут опубликованы данные по рынку труда стран валютного блока. Согласно прогнозам, безработица в еврозоне в июле осталась на уровне июня в 6,4%. В Германии же безработица в августе прогнозируется на уровне 5,7% против 5,6% месяцем ранее.