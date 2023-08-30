ПАРИЖ, 30 авг — ПРАЙМ. Начиная с сегодняшнего вечера французская горнодобывающая компания Eramet постепенно возобновит деятельность в Габоне, приостановленную ранее после попытки государственного переворота, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление компании. Аналитик предрек влияние событий в Габоне на мировой нефтяной рынок

"С учетом имеющейся на сегодняшний вечер информации о событиях в Габоне компания приняла решение немедленно возобновить работу железнодорожного транспорта, а добычу сырья — с завтрашнего утра", — говорится в тексте.

При этом отмечается, что речь идет лишь о возобновлении грузоперевозок.

"Движение поездов для пассажиров приостановлено до нового распоряжения", — уточняется в релизе.

Как ранее сообщили РИА Новости в компании, Eramet "принял меры для защиты безопасности своих сотрудников и целостности своих объектов" и продолжает пристально следить за ситуацией.

В Габоне с 1953 года работает филиал Eramet — "Горнодобывающая компания Огове" (Comilog), которая является одним из ведущих производителей продукции на основе марганца. С 2003 года французская компания управляет Трансгабонским обществом эксплуатации железных дорог (Setrag), занимаясь транспортировкой руды и древесины. Eramet насчитывает порядка 8,7 тысячи сотрудников в африканской стране, большинство из них — габонцы.

Габон — бывшая французская колония. В стране работает множество французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающуюся добычей основного природного ресурса Габона — марганца, а также железнодорожными перевозками, уранодобывающую Orano, Air Liquide, TotalEnergies и другие. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке, где дислоцируются порядка 350 солдат.

В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит.