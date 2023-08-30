МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Иран и Россия подписали соглашение о пятилетнем сотрудничестве в области стандартизации импортируемых из двух стран товаров, следует из заявления посольства Исламской Республики в РФ. Оман заключил соглашения по поставкам сжиженного природного газа, пишет СМИ

Отмечается, что подписание соглашения состоялось в Москве между руководителем Росстандарта Антоном Шалаевым и главой Государственной организации стандартизации Ирана Мехди Эслампанахом.

"Иранская и российская стороны подписали документ о пятилетнем сотрудничестве двух стран в сфере стандартизации… В этом документе изложена дорожная карта сотрудничества Ирана и России по общему объему экспортируемых товаров из Ирана в РФ, а также импортируемых товаров из России в Иран, в частности о непромышленных товарах и халяльной продукции", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале иранского посольства.

Отмечается, что стороны также обменялись списками приоритетных товаров с целью определения единого стандарта и облегчения двухсторонней торговли.

"Для нас очень важно, чтобы Иран и Российская Федерация как два партнера создавали максимально эффективное взаимодействие во всех сферах сотрудничества. Для этого необходимо определить стандарты для укрепления промышленного, инвестиционного, экономического и коммерческого сотрудничества", — пояснил по итогам подписания соглашения Шалаев, слова которого приводятся в заявлении посольства.

Он также отметил важность подписанного между двумя странами соглашения, подчеркнув, что "с заключением такого документа эффективное взаимодействие между двумя странами гарантировано на многие годы".