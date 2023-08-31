ТАШКЕНТ, 31 авг — ПРАЙМ. Доля инвестиций и кредитов из России в экономику Узбекистана в январе-июне 2023 года составила 18,8% от общих зарубежных вложений в республику против 15,7% в первом квартале, это второй показатель среди стран-инвесторов, следует из данных узбекистанского агентства статистики. Узбекистан унифицирует ставки таможенных сборов согласно требованиям ВТО

По данным статведомства, общая сумма иностранных инвестиций и кредитов, направленных в основной капитал в Узбекистане, в январе-июне 2023 года составила 59 триллионов сумов (около 5 миллиардов долларов – ред.), или 42,4% от всех инвестиций в экономику страны. Статведомство не приводит динамику изменения иностранных инвестиций за год.

"Страны-инвесторы с наибольшей долей в объеме иностранных инвестиций и кредитов: Россия —18,8%", — говорится в сообщении в телеграм-канале агентства. Таким образом, объем российских инвестиций в Узбекистане в первой половине этого года составил 11,1 триллиона сумов (около 925 миллионов долларов). Возглавляет список Китай (20,5%) в тройке стран-лидеров также Саудовская Аравия (8,5%).

В январе-марте доля российских инвестиций составляла 15,7% об общих зарубежных вложений. Тогда инвесторы из РФ также были вторыми среди стран, инвестирующих в Узбекистан, уступая только КНР.

По данным ведомства, общий объем инвестиций в основной капитал в Узбекистане в январе-июне 2023 года увеличился на 7,9%, до 139,1 триллиона сумов (около 11,6 миллиарда долларов).