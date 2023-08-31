ПАРИЖ, 31 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция во Франции в августе составила 4,8%, вновь начав расти, говорится в предварительном отчете Национального института статистики Франции (Insee), опубликованном в четверг. Недельная инфляция в России с 22 по 28 августа замедлилась

"Рост цен в августе в годовом исчислении составил 4,8% после 4,3% в июле. Это первое повышение инфляции с апреля", — отмечает Insee.

На инфляцию повилял рост цен на энергию, составивший 6,8% после 3,7% месяцем ранее, и, в особенности, цен на нефтепродукты и повышения счетов на электроэнергию на 10% с 1 августа.

Цены на продовольственные товары продолжают немного снижаться, в августе рост цен составил 11,1% после 12,7% в июле.

Накануне глава крупнейшего французского ритейлера Карфур Александр Бомпар предупредил о "цунами недопотребления", указав на то, что многие покупатели более не могут позволить себе самое необходимое. Он потребовал от правительства вести годовой мораторий на закон, ограничивающий объем скидки, которую дистрибьюторы могут предлагать потребителям, на уровне 34%, чтобы помочь небольшим предприятиям.

При этом правительство на этой неделе вновь вступило в переговоры с дистрибьюторами и крупными магазинами, пытаясь убедить их снизить цены на большее число товаров.

В конце июня министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил французов, что инфляция уже не вернется к уровню, на котором она находилась до ковидного периода. Он объяснил это экономическим курсом на национализацию ряда ключевых производств, а также действиями по борьбе с изменением климата. Тем не менее, по прогнозам центробанка Франции, после пика инфляции в первой половине года она будет постепенно замедляться и достигнет около 2% по итогу будущего года.