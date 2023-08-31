ПЕКИН, 31 авг — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в августе снизился до 51 пункта, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического управления страны. СМИ: китайский Hozon Auto привлек около миллиарда долларов инвестиций

По сравнению с июлем PMI в сфере услуг снизился на 0,5 процентного пункта, но тем не менее восьмой месяц подряд остается выше отметки в 50 пунктов.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о спаде.