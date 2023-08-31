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https://1prime.ru/state_regulation/20230831/841620335.html
Индекс деловой активности в сфере услуг Китая снизился в июле
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Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в августе снизился до 51 пункта, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного... ПРАЙМ, 31.08.2023
экономика, новости, китай, индекс, деловая активность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕКИН, 31 авг — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в августе снизился до 51 пункта, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического управления страны.
По сравнению с июлем PMI в сфере услуг снизился на 0,5 процентного пункта, но тем не менее восьмой месяц подряд остается выше отметки в 50 пунктов.
Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о спаде.