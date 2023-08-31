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2023
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Безработица в Германии ожидаемо выросла в августе
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Безработица в Германии в августе увеличилась до 5,7% с 5,6% в июле, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных... ПРАЙМ, 31.08.2023
экономика, новости, безработица, германия, статистика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Безработица в Германии в августе увеличилась до 5,7% с 5,6% в июле, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.
При этом число безработных в стране снизилось на 18 тысяч за месяц.
Без учета сезонности уровень безработицы в Германии вырос до 5,8% с 5,7% месяцем ранее, а число безработных увеличилось до 2,63 миллиона с 2,604 миллиона человек.