МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Безработица в Германии в августе увеличилась до 5,7% с 5,6% в июле, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Безработица в России обновила исторический минимум в июле

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.

При этом число безработных в стране снизилось на 18 тысяч за месяц.

Без учета сезонности уровень безработицы в Германии вырос до 5,8% с 5,7% месяцем ранее, а число безработных увеличилось до 2,63 миллиона с 2,604 миллиона человек.