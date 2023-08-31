МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Китая в иностранной валюте на уровне "А+", прогноз стабильный, говорится в сообщении рейтингового агентства. Россия упала в рейтинге по числу DDoS-атак

"Поддержку рейтингу Китая оказывают устойчивые внешние финансовые показатели и размер экономики", — говорится в сообщении.

При этом агентство пересмотрело прогноз роста ВВП Китая на текущий год в сторону понижения — до 4,8% с 5,6%, которые ожидались в июне. Пересмотр объясняется тем, что экономический импульс, вызванный отменой коронавирусных ограничений, ослабевает.

Кроме того, общий государственный долг Китая в этом году, согласно прогнозу, вырастет примерно до 54,3% от ВВП страны.