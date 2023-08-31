2023-08-31T11:38:17+03:00
2023-08-31T11:38:17+03:00
2023-08-31T11:38:17+03:00
2023
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Fitch подтвердило рейтинг Китая на уровне "А+" со стабильным прогнозом
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Китая в иностранной валюте на уровне "А+", прогноз стабильный, говорится... ПРАЙМ, 31.08.2023
экономика, новости, fitch ratings, китай, рейтинг
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Китая в иностранной валюте на уровне "А+", прогноз стабильный, говорится в сообщении рейтингового агентства.
"Поддержку рейтингу Китая оказывают устойчивые внешние финансовые показатели и размер экономики", — говорится в сообщении.
При этом агентство пересмотрело прогноз роста ВВП Китая на текущий год в сторону понижения — до 4,8% с 5,6%, которые ожидались в июне. Пересмотр объясняется тем, что экономический импульс, вызванный отменой коронавирусных ограничений, ослабевает.
Кроме того, общий государственный долг Китая в этом году, согласно прогнозу, вырастет примерно до 54,3% от ВВП страны.