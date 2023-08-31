МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. США не надо было вмешиваться в конфликт России и Украины, и тем более ввязываться в войну с самой Москвой, пишет турецкая Hürriyet. Запад напрягся. Россия в следующем году получит новый козырь

Издание напомнило об одной поговорке: за двумя зайцами погонишься, никого не поймаешь. Америка пытается противостоять и России, и Китаю. Но в итоге сама может стать добычей. Потому что Россия может дать адекватный отпор Штатам и покончить с их гегемонией.

Военный конфликт между Москвой и Киевом мог бы закончиться за неделю, но до сих пор продолжаются бои. И никто не знает, во что выльется этот кризис дальше. США спровоцировали Россию своими планами по продвижению НАТО на Восток, а сейчас, под предлогом спецоперации, Америка установила контроль над всей Европой, не позволила даже создать ЕС собственную армию.

Несколько лет назад президент Франции сказал, что мозг НАТО умер, однако сейчас мы видим, что благодаря действия США, скорее, умер мозг ЕС, европейцы стали зависеть от Америки практически во всем.

Расходы европейцев на электроэнергию превышают 5000 евро, а если военный конфликт с Украиной затянется, то в отсутствии дешевого российского газа расходы могут вырасти еще больше.

Издание отмечает, что несмотря на свое членство в НАТО, Турции удается поддерживать хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, она может вести переговоры. Несмотря на то, что США взяли Евросоюз под свой контроль, Турция, которая в него не входит, придерживается теории многополярного мира и проводит независимую от Вашингтона политику. Такер Карлсон назвал сроки начала войны США с Россией

США хотят превратить военный конфликт между Россией и Украиной в противостояние НАТО и России. Так они хотят вернуть себе роль мирового жандарма. Но Москва, при прямом конфликте с НАТО, будет применять ядерное оружие, как уже ранее заявлял.

"Видно, что Россия не блефует, ведь даже кошка, если ее загнать в угол, превратится во льва", — пишет автор статьи.

Однако, поскольку США также конфликтуют с Китаем, то неспокойно сейчас и в Тихом океане. Америка рискует заиграться с Москвой и Пекином, и окончательно проиграть.

Если американцы выберут Дональда Трампа в качестве будущего президента в 2024 году, то мир сможет вздохнуть спокойно: США утихнет и спрячется в домике. Но если опять придет Джо Байден, то мир в глубокой опасности. Поскольку у Байдена менталитет глубинного, однополярного государства, то есть гегемонии США.

И тогда Америка, возможно, захочет поиграть с огнем, чтобы не утратить свою гегемонию, и в мире грянет настоящий гром, предупреждает издание.

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