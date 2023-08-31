МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в июле осталась на уровне июня в 6,4%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. Безработица в России обновила исторический минимум в июле

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.

В ЕС безработица в июле также сохранилась на уровне предыдущего месяца: 5,9%.

В июле 2022 года безработица в еврозоне составляла 6,7%, а в ЕС — 6,1%.

В абсолютном выражении число безработных в ЕС в июне составило 12,928 миллиона человек, из них в 20 странах зоны евро — 10,944 миллиона.

Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам июня была зафиксирована на Мальте (2,5%), Чехии (2,7%), Польше (2,8%) а также в Германии (2,9%). Самый высокий уровень наблюдался в Испании (11,6%), Греции (10,8%), Италии (7,6%) и Франции (7,4%).