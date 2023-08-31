МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам августа не изменилась и осталась на уровне 5,3%, как и месяцем ранее, следует из данных Евростата. Инфляция в Испании останется без изменений во втором полугодии

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали замедления показателя до 5,1%.Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция в 9,1%.

За август потребительские цены в еврозоне, согласно предварительной оценке, увеличились на 0,6%.

Базовая годовая инфляция в то же время снизилась до 5,3 с 5,5%, как и полагали аналитики.

Самая высокая годовая инфляция по итогам августа была зафиксирована в Словакии (9,6%), Хорватии (8,5%) и Австрии (7,6%), самая низкая — в Бельгии (2,4%), Испании (2,4%) и на Кипре (3%).