МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин постоянно обсуждает с правительством вопрос цен в России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась

Как отметил официальный представитель Кремля, в данный момент инфляция в России находится чуть выше целевого уровня, причем достаточно низкого.

"Тема, связанная с ценами, находится постоянно в поле зрения президента, и он постоянно ее обсуждает с правительством", — подчеркнул Песков.