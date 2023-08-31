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Вопрос цен в России находится в поле зрения Путина, заявил Песков
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Президент России Владимир Путин постоянно обсуждает с правительством вопрос цен в России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как отметил официальный... ПРАЙМ, 31.08.2023
экономика, новости, россия, владимир путин, инфляция, дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин постоянно обсуждает с правительством вопрос цен в России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как отметил официальный представитель Кремля, в данный момент инфляция в России находится чуть выше целевого уровня, причем достаточно низкого.
"Тема, связанная с ценами, находится постоянно в поле зрения президента, и он постоянно ее обсуждает с правительством", — подчеркнул Песков.