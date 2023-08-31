ХЕЛЬСИНКИ, 31 авг — ПРАЙМ. Центробанк Эстонии оценил ситуацию с экономикой страны как "хуже среднего" после поквартального сокращения ВВП в течение последних полутора лет, сообщил в четверг экономист банка Каспар Оя. Правительство Германии представило план по развитию экономики страны

Он прокомментировал свежие данные департамента статистики о сокращении ВВП Эстонии во втором квартале на 2,9% в годовом исчислении и на 0,2% по сравнению с первым кварталом этого года.

"Ситуация в экономике Эстонии хуже средней. Наши компании оценивают возможности ведения бизнеса явно хуже, чем раньше. Относительно высокая степень интеграции эстонской промышленности со странами Северной Европы также может быть одной из причин более резкого спада в Эстонии по сравнению с другими странами Центральной и Восточной Европы", — приводит слова экономиста пресс-служба банка.

По его словам, снижение оборотов в эстонской промышленности объясняется снижением спроса на эстонскую продукцию на рынках за пределами еврозоны, а также укреплением евро и ростом себестоимости производства. "Поскольку Эстония является очень открытой экономикой, экспортирующей около 40% производимых товаров, промышленный сектор играет очень важную роль в общем состоянии экономики", — добавил он.

Оя считает, что в ближайшие кварталы спад экономики замедлится, в том числе из-за низкой сравнительной базы. "Однако на быстрое восстановление рассчитывать не приходится. Поскольку конкурентоспособность эстонских компаний начала ухудшаться еще в прошлом году, им трудно развивать бизнес на прежних рынках, а для выхода на новые потребуется время", — подчеркнул экономист.

Перед правительством Эстонии встает задача стимулирования экономики за счет государственного бюджета. Однако выполнить эту задачу будет сложно, потому что бюджетная политика последних лет привела к росту постоянных расходов государства. Это означает, что правительству предстоит урезать расходы и повышать налоги, а стимулировать экономику в такой ситуации сложно, отметил Оя.