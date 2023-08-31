ВЕНА, 31 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Австрии по итогам августа, по предварительной оценке, ускорилась до 7,5% после 7% в июле, следует из данных статведомства страны. Вопрос цен в России находится в поле зрения Путина, заявил Песков

В месячном выражении цены за август выросли на 0,4%.

"Ожидается, что в августе 2023 года инфляция вновь ускорится. После 7,0% в июле цены в августе выросли на 7,5%, согласно первоначальной оценке. Рост обусловлен главным образом ценами на топливо, которые сократили инфляцию гораздо меньше, чем в предыдущие месяцы", — приводятся в релизе статведомства Австрии слова его гендиректора Тобиаса Томаса.

При этом, согласно его оценкам, особенно высокий рост цен в сентябре и октябре 2022 года позволяет прогнозировать, что в последующие месяцы продолжится наметившаяся ранее тенденция к снижению темпов инфляции.

Правительство Австрии в среду представило дополнительные меры по борьбе с инфляцией в стране, среди них — ограничение повышения арендной платы на жилье, заморозка цены на проездной билет и заморозка автомобильного сбора для проезда по автобанам, а также увеличение налога на прибыль производителей энергии из ископаемых источников. Как пояснял австрийский канцлер Карл Нехаммер в своем заявлении для СМИ, целью этих мер станет облегчение положения людей в стране и сохранение доступности жизни.